Разработчики в украинском IT недовольны зарплатами и отсутствием страховки – опрос

Некоторые сотрудники в своих жалобах упоминали, что заявленная в вакансии зарплата не соответствует реальной.

Украинские разработчики в украинских IT-компаниях больше всего жалуются на неконкурентные зарплаты, небольшое количество дней отпуска и отсутствие медицинской страховки.

Читайте такжеВ Украине за год выплатили более 200 миллионов гривень пострадавшим в ДТПОб этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием DOU для составления рейтинга работодателей.

Отмечается, что всего было собрано около 5 тысяч комментариев.

Некоторые разработчики упоминали, что заявленная в вакансии зарплата не соответствует реальной. Многие жаловались на непрозрачный и нерегулярный процесс пересмотра выплат, а также – неоплачиваемые овертаймы.

Также разработчики жаловались на небольшое количество дней отпуска и больничных, работу в государственные праздники и отсутствие возможности работать удаленно. Кроме того, недовольство у них вызывают отсутствие медицинской страховки и компенсации спортзала.

«Как таковой соцпакет отсутствует. Отпуск ничтожно мал – 10 рабочих дней. Оплачивается только 50% от зарплаты во время отпуска», – отмечается в одной из жалоб.

«Страховку – плати сам, английский – плати сам, за все группы, которые организовывают сами сотрудники, в виде йоги, стретчинга – плати сам», – говорится в еще одной жалобе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Раде рассказали, когда в Украине может заработать страховая медицина.