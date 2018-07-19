Опубликовано фото россиянина-убийцы украинца в Турции

10:10, 19 июля 2018
Происшествия
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Похвального арестовали / фото Star

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Как сообщает Star, россиянина арестовала турецкая жандармерия и отправила в суд, где он был позже освобожден.

Но 17 июля Похвального взяли под стражу после того, как местная прокуратура обжаловала данное дело. 

Как сообщал УНИАН, трагическое событие произошло 7 июля - это был второй день отдыха супругов на курорте. В гостиницу, где они жили, пробрался российский турист и после словесной перепалки толкнул украинца. Тот ударился головой о землю и после недельной комы скончался. 

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Теги: #Турция#россиянин#украинец