Опубликовано фото россиянина-убийцы украинца в Турции
10:10, 19 июля 2018Происшествия
902 2
Ранее супруга убийцы рассказала, что он находится в Турции.
Похвального арестовали / фото Star
Гражданин России Андрей Похвальный, который избил до смерти 57-летнего украинца Андрея Сову в Турции, арестован.
Читайте такжеЖестокое убийство украинца в Турции: россиянин арестован
Как сообщает Star, россиянина арестовала турецкая жандармерия и отправила в суд, где он был позже освобожден.
Но 17 июля Похвального взяли под стражу после того, как местная прокуратура обжаловала данное дело.
Как сообщал УНИАН, трагическое событие произошло 7 июля - это был второй день отдыха супругов на курорте. В гостиницу, где они жили, пробрался российский турист и после словесной перепалки толкнул украинца. Тот ударился головой о землю и после недельной комы скончался.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter