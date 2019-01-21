В Чернигове от "свиного гриппа" умер мужчина

В области по состоянию на 20 января зафиксировано девять летальных случаев от «свиного гриппа».

В Чернигове за минувшие выходные из-за заболевания вирусом гриппа A (H1N1), известного как «свиной грипп», скончался 46-летний мужчина.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Черниговского городского совета.

Согласно информации, причиной смерти стала вирусная пневмония, которую вызвал грипп. Несколько дней мужчина находился в тяжелом состоянии в реанимации одной из городских больниц, но спасти его жизнь медики не смогли, в том числе и из-за позднего обращения за медицинской помощью.

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Отмечается, что это уже пятая смерть в Чернигове в этом эпидсезоне от «свиного гриппа».

Как уточнили в областном Лабораторном центре Минздрава, в области по состоянию на 20 января зафиксировано девять летальных случаев от «свиного гриппа».

В течение прошлой недели в областном центре гриппом и ОРВИ заболели 3389 человек, из них детей - 1645. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 5,4%.

Как сообщал УНИАН, с 11 января в Чернигове в образовательных и медицинских учреждениях введены ограничительные мероприятия из-за превышения эпидпорога на грипп и ОРВИ. 18 января дополнительные каникулы в школах продлили до 28 января.