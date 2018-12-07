За неделю в Киеве госпитализированы десятки детей с корью

За последнюю неделю с диагнозом «корь» госпитализированы 60 детей.

В течение ноября в Киеве зарегистрировано более 250 случаев кори, в том числе 141 - среди детей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Всего же с начала года по состоянию на 28 ноября корью заболели более 2600 человек, более 1000 из которых - дети.

На прошлой неделе, в период с 26 ноября по 6 декабря в столице с диагнозом «корь» госпитализированы 60 детей.

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Как отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, сейчас в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице с диагнозом «корь» находятся 22 ребенка, в настоящее время их состоянию ничего не угрожает.

Она напомнила, что вакцинация на сегодняшний день является единственной надежной защитой от кори.

«Следует помнить, что корь легко передается от человека к человеку. Сначала больной ощущает признаки обычной простуды - насморк, температуру, кашель, а где-то через неделю появляется сыпь (сначала на голове, далее - на верхней и нижней частях туловища). Таким образом, какие-либо симптомы нездоровья, которые могут вам казаться не стоящими внимания, - повод проконсультироваться с врачом», - подчеркнула Гинзбург.