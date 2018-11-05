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Поперек горла: врачи назвали "опасные" продукты для детей (видео)

20:49, 05 ноября 2018
Новости регионов
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В черном списке также оказались орехи и семена. Медики призывают родителей быть внимательными и не спускать глаз, пока ребенок ест, говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, журналисты узнали, что делать, когда еда застряла. Главное - не волноваться и действовать. Если малыш посинел - у вас есть только 30 секунд, чтобы спасти ребенка.

Ранее трехлетний мальчик Витя, который чуть не умер из-за обычного леденца, вышел из комы и начал самостоятельно дышать.

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Теги: #опасная еда