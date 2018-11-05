Поперек горла: врачи назвали "опасные" продукты для детей (видео)

Педиатр Юлия рассказала, что дети могут подавиться конфетами, семечками, орехами, изюмом.

Названы самые опасные продукты для детей после того, как на прошлой неделе малыш три дня провел в коме после из-за простого леденца.

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В черном списке также оказались орехи и семена. Медики призывают родителей быть внимательными и не спускать глаз, пока ребенок ест, говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, журналисты узнали, что делать, когда еда застряла. Главное - не волноваться и действовать. Если малыш посинел - у вас есть только 30 секунд, чтобы спасти ребенка.

Ранее трехлетний мальчик Витя, который чуть не умер из-за обычного леденца, вышел из комы и начал самостоятельно дышать.