Из комы вышел 3-летний мальчик, который едва не умер из-за леденца (видео)

Врачи констатируют, что у мальчика отсутствуют критические признаки поражения центральной нервной системы.

Трехлетний мальчик Витя, который чуть не умер из-за обычного леденца, вышел из комы и начал самостоятельно дышать.

В больницу малыша доставили без сознания, он случайно глотнул конфету на палочке, она застряла в горле и перекрыла дыхание. И хотя родителям удалось вытолкнуть смоктульку из горла мальчика, мальчик в сознание не приходил, говорится в сюжете ТСН.

Читайте также6-летний мальчик умер, подавившись леденцом

Его повезли в районную больницу, там подключили к аппарату искусственного дыхания. Затем из Винницы срочно прислали реанимобиль и перевезли Витю в областную детскую больницу.

Там он вышел из комы, начал дышать и говорить. А еще просит разрешения смотреть мультики.

"Он все помнит, как зовут его папу, брата, сестренку, дома. Он увидел телефон, попросил мультики", - говорит мама Вити.

"Одышки нет, признаков серьезного поражения легких и сердца нет. Отсутствуют также и критические признаки поражения центральной нервной системы. Есть данные о том, что все будет хорошо", - уточняет завотделением анестезиологии и интенсивной терапии областной детской больницы Анатолий Стародуб.