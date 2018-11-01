В Винницкой области 3-летний мальчик едва не умер из-за обычного леденца (видео)

Без доступа кислорода мальчик находился по меньшей мере семь минут. Сейчас он в коме, на аппарате искусственного дыхания.

3-летнего мальчика, который едва не умер из-за обычного леденца, спасают врачи в Винницкой области.

Ребенок проглотил леденец вместе с палочкой, "Чупа-чупс" полностью перекрыл дыхательные пути. Когда отец увидел, что мальчик задохнулся, быстро схватил его за ноги, опустил головой вниз и начал трясти, говорится в сюжете ТСН.

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Конфета выпала, но ребенок не дышал. Мать одна стала делать ребенку непрямой массаж сердца, его повезли в больницу.

"Я все это время делала ему искусственное дыхание. Но он был без сознания", - рассказывает мама мальчика.

"Когда ребенок поперхнулся, была гипоксия и ребенок потерял сознание, недостаточно кислорода получил мозг. Медикаментозный сон поддерживается. Все зависит от того, какое поражение центральной нервной системы", - говорит врач Юрий Лизавенко.

Как сообщали СМИ, в Запорожской области ребенок едва не умер из-за того, что врачи не могли поставить правильный диагноз.