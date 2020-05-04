Читеры, итальянские танки и версия для слабых ПК. Авторы World of Tanks ответили на 10 вопросов об игре

Этим летом многопользовательской онлайн-игре World of Tanks исполняется 10 лет. В честь юбилея компания Wargaming запустила в игре масштабное событие под названием «Десятилетие», а также совместно с УНИАН устроила интерактивный конкурс.

Наши читатели могли пообщаться с разработчиками и выиграть 5000 единиц игрового золота. На нашей странице в Facebook и в телеграм-канале УНИАН Игры авторам World of Tanks пришло около сотни вопросов. Разработчики ответили на десять лучших из них, а также наградили авторов трех самых интересных вопросов. Они получат от Wargaming по 1000 единиц игрового золота. Еще два самых интересных вопроса выбрал УНИАН. Эти счастливчики также получат по 1000 "золота". Игровые ники победителей мы опубликуем в конце статьи.

На все вопросы, присланные читателями, отвечал Евгений Криштапович, региональный паблишинг-продюсер World of Tanks.

Какие моменты в истории World of Tanks самые ключевые? Возможно, по категориям: самый трудный, самый приятный, самый неприятный

Я бы выделил 4 таких момента. Первый – это, конечно, официальный релиз с 10 на 12 августа 2010 года. Это момент наибольшего воодушевления, когда вся команда, которая трудилась над созданием игры видит, что весь труд был не зря. Второе – это добавление в игру французских барабанных танков. Именно тогда пришло понимание, что новые механики игры необходимы и с тех пор это направление не менялось. Третий – это «рубикон». Он же, наверное, самый тяжелый, но и самый поучительный. Главный урок, который мы извлекли, что только вместе с игроками можем сделать игру лучше. И четвертый – это обновление 1.0. Это огромный труд всей команды разработчиков, когда в очередной раз пришло понимание, что с такой командой нет ничего недостижимого.

Когда у колесных танков порежут скорость?

В ближайшем будущем мы планируем протестировать несколько возможных изменений колесной техники. Направлены они как раз будут в основном на скорость и маневренность. Совсем скоро поделимся всеми деталями.

Не считаете ли вы, что в игре стоит добавить больше социальных элементов?

Считаем. Нам правда хочется двигаться в данном направлении, потому что совместная игра и социализация – очень важные элементы для будущего проекта.

Когда почистят игру от читеров?

Эта борьба не останавливается ни на минуту. Совсем недавно у нас была очередная волна банов за запрещенные модификации. Мы видим, что эти меры имеют положительный эффект. Сложно говорить про сроки, когда таких игроков не останется совсем, но мы в любом случае не остановимся до самого конца.

Когда сделают версию для слабых компьютеров?

Мы стараемся сделать нашу игру доступной для самых разных конфигураций и систем – в том числе очень слабых, поэтому можно сказать, что такая версия уже есть. Безусловно, мы вынуждены отказываться от поддержки устаревших систем и решений, чтобы иметь возможность развивать игру дальше. Попробуйте выставить все настройки графики на минимум и пользоваться SD-клиентом.

Зачем убрали французскую ветку средних танков АМХ 30? Очень долго шел к 10-ке и вот вся работа насмарку

Данные изменения нужны, чтобы сделать ветки танков более логичными и правильными. Чтобы, приступая к изучению конкретного направления вы понимали, что следующая машина – это более сильная версия той, что уже открыта и соответствовала тому же игровому стилю. AMX 30B доступен в разделе коллекционной техники, поэтому если именно эта машина была вашей целью, вы можете ее получить без ограничений.

Кто является идейным вдохновителем WOT?

В разные этапы времени это были разные люди. Если мы говорим, про самый старт проекта, то это, безусловно, Вячеслав Макаров и Петр Битюков. А на протяжении всего времени никто так не поддерживал команду и проект, как основатель компании Виктор Кислый.

Оглянувшись назад, как вы сами оцениваете свое детище?

С большой любовью. Этот проект стал и остается очень близким для большого количества людей. Многие из текущей команды начинали работать с ним с самых первых дней и до сих пор остаются в наших рядах. Мы переживаем за него, заботимся, хотим для него только лучшего. И верим, что впереди у него еще очень долгая жизнь.

В последнее время игра становится неинтересной, банальной. Чтобы поднять интерес игроков, планируете чаще делать разные батлы, такие, как «линия фронта» и другие?

Безусловно. Этот год у нас юбилейный и мы хотим отпраздновать его соответственно. Линия фронта уже отгремела, впереди нас ждет большое событие на 75 лет окончания Второй мировой войны, также мы анонсировали возвращение стального охотника. Но и это не все, что ждет вас в этом году. Сделать так, чтобы каждый провел время в игре в этом году с интересом, для нас сейчас в приоритете.

Что нас ждет на десятилетие WOT? И буду ли в игре новые танки?

Мы уже начали празднование этой даты. Вплоть до самого августа мы будем отмечать и вспоминать самые важные вехи игры. Нас ждет возвращение стального охотника и другие события, которые не оставят вас равнодушными. В этом году нас ждет пополнение и в рядах танков. Мы частично рассказали об этом во время «Стрима года» - одной из веток должны стать итальянские тяжелые танки. Скоро будет еще больше подробностей.

Победители конкурса:

BondcheG – за вопрос про ключевые моменты в истории World of Tanks;

valeriy5– за вопрос о том, как сами разработчики оценивают свое детище;

maximusS1974– за вопрос о том, почему убрали ветку французских средних танков;

Победители конкурса в ближайшее время получат от Wargaming по 1000 единиц игрового золота. Еще двое любопытных геймеров получат по 1000 «золота» на свои аккаунты от УНИАН.

Победители от УНИАН:

Zbarazh – за вопрос о «линии фронта» и других боевых режимах в World of Tanks;

croixst! – за вопрос о новых танках и событиях, которые ждут пользователей на десятилетие игры;

Также мы определили победителя дополнительного конкурса среди подписчиков телеграм-канала УНИАН Игры. Чтобы узнать кто получит фирменную кожаную сумку-планшет World of Tanks, нужно перейти по ссылке.

Напомним, в рамках празднования юбилея, основатель Wargaming Виктор Кислый совместно с продуктовыми директорами World of Tanks выпустил видео «Разработчики online», где рассказал о начальных этапах становления игры.

Сергей Коршунов