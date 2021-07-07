Не только Лара Крофт. ТОП-10 героинь игр, которые стали секс-символами

В играх много запоминающихся женских персонажей, которые вошли в историю индустрии интерактивных развлечений. Некоторых из них специально создавали такими, чтобы пленять сердца геймеров, другие же становились секс-символами совершенно случайно. О каких героинях идет речь, узнаете в нашей соблазнительной подборке.

Разработчики часто стараются наполнить свои игры запоминающимися персонажами. Для этого они наделяют их характерами, обоснованной мотивацией, неоднозначными поступками и даже броской внешностью. Наличие героев, которые мгновенно привлекают внимание пользователей, входит в число важнейших факторов успеха проекта. Особенно хорошо это правило работает с женскими персонажами, и недавний ажиотаж вокруг леди Димитреску из Resident Evil Village это прекрасно иллюстрирует. Причем разработчики даже не думали, то она привлечет такое внимание, и много времени в игре ей не отвели. Но большинство все равно покупало ужастик от Capcom с мыслями о скорой встрече с высокой дамой, которая в трейлерах не стеснялась показывать свои пышные формы.

А ведь Альсина Димитреску далеко не первая героиня, которая стала объектом обожания игроков. До нее бывали гораздо более громкие случаи, когда вокруг женских персонажей формировался настоящий культ. Мы погрузились в эту тему и готовы поделиться своими наблюдениями. Представляем вниманию читателей десятку героинь из игр, которые стали настоящими секс-символами.

10. Лара Крофт ( Tomb Raider)

Отправляемся в далекие 90-е, когда трава была зеленее, а игровые модели пестрили острыми углами. В те времена умами пользователей владела Лара Крофт — главная героиня серии приключенческих боевиков Tomb Raider. Многие запомнили девушку из-за большой треугольной груди, но у нее были и другие приятные черты. К таковым относятся смелость, умение справляться с критическими ситуациями и постоянная тяга к приключениям.

Персонаж эволюционировал вместе с проектами серии, однако версия Лары Крофт из перезапуска Tomb Raider не считается секс-символом. По мнению многих поклонников, в новой трилогии она стала гораздо менее привлекательной героиней.

9. Дива ( Overwatch )

Blizzard сколько угодно может рассказывать о приверженности инклюзивности и меньшинствам, но игры она делает так, чтобы охватить огромную аудиторию. И в этом стремлении компания не стесняется прибегать к проверенному методу — созданию сексуальных героинь. В командном шутере Overwatch таких немало, однако наибольшую популярность снискала Дива (D.Va).

Эта милая девушка управляет большим розовым мехом и способна наподдать любому противнику. Но в то же время героиня одета в обтягивающий латексный костюм и обладает милым личиком с искрой в глазах. При одном только взгляде на Диву возникает желание поиграть за нее, так что ее вознесение в стан секс-символов было только вопросом времени.

8. Триш ( Devil May Cry)

Да простит нас Леди, но мы решили остановиться на Триш. Так зовут девушку из серии Devil May Cry, которая изначально была марионеткой повелителя демонов Мундуса и боролась против Данте. В одном из сражений протагонист спас героиню, после чего она начала меняться. У Триш появились человеческие эмоции и желание помогать Данте. Она стала на сторону главного героя и принялась успешно истреблять демонов. Навыков героине не занимать, как и привлекательной внешности.

А еще девушка любит носить облегающую кожаную одежду и флиртовать в разговорах. Это подчеркивает сексуальность образа Триш и делает его более вызывающим.

7. Миранда Лоусон ( Mass Effect 2)

В Миранде Лоусон из Mass Effect 2 странным образом сочетается опасность, кокетливость, небрежность и острый ум. Эта девушка смогла занять высокую должность в экстремистской организации "Цербер", которую возглавил Призрак. У нее есть контакты едва ли не во всех частях Галактики, ведь героиня прекрасно владеет красноречием и способна найти подход к существу любой расы.

Устоять перед бешеным вихрем харизмы Миранды Лоусон попросту невозможно, поэтому не странно, что она считается одним из самых популярных сексуальных партнеров Шепарда.

6. Морриган ( Dragon Age : Origins )

И что только фанаты Dragon Age: Origins нашли в этой Морриган? Холодная и неприветливая ведьма из Диких земель даже в лагере держится особняком. Она ищет выгоду в любой ситуации и советует так же поступать главному герою. Но порой Морриган проявляет чувственность и даже искренность, которые пробиваются где-то из глубины души. Это создает очень контрастный образ и делает девушку непредсказуемой.

Наверняка именно такое сочетание внешнего безразличия с внутренним богатством и сложным характером возвело вокруг героини культ почитателей. Я даже сейчас припоминаю, как многие расстроились, когда не встретили Морриган в Dragon Age 2.

5. Ада Вонг ( Resident Evil)

Еще одна опасная девушка, с которой лучше не связываться. Ее миловидная внешность и безупречная фигура сразу привлекают внимание, но это лишь ширма. Ада Вонг из серии Resident Evil состояла на службе нескольких тайных организаций, владеет шпионскими навыками и прекрасно обращается с оружием. Она готова сражаться с любыми мутантами, и каблуки для девушки совершенно не помеха.

Но если говорить начистоту, то из Ады Вонг не получается идеальный солдат. Иногда она поддается сантиментам и помогает Леону Кеннеди выпутываться из безвыходных ситуаций. В этот момент становится понятно, что девушка не лишена совести, а ее образ отнюдь не такой однобокий, как может показаться.

4. Байонетта (Bayonetta)

При прохождении Bayonetta игроки быстро влюбляются в одноименную героиню, и на это есть несколько причин. Байонетта спала на протяжении пятисот лет, а когда проснулась, то потеряла память. Такое развитие событий добавляет образу женщины пленительной таинственности. Возраст и прекрасное владение боевыми навыками объясняется тем, что главная героиня — ведьма.

А еще не стоит сбрасывать со счетов ее безупречный внешний вид и кокетливую манеру общения. Наверняка каждый игрок хотел бы научиться флиртовать так, как это делает Байонетта.

3. 2B (NieR: Automata)

Можно сколько угодно рассказывать о глубине сюжета и интересных геймплейных решениях в NieR: Automata, но игра отлично продалась в первую очередь из-за 2В. Пользователям понравился откровенный образ девушки-андроида в чулках, туфлях с высокими каблуками и в коротком платье.

Главная героиня всем своим видом источала изысканность и невинность с нотками холодной отстраненности. Однако 2В — это в первую очередь боевой робот YoRHa, которого создали для борьбы с машинами. Поэтому рассматривать девушку-андроида только со стороны внешности не стоит.

2. Йеннифер (The Witcher 3:Wild Hunt)

Внешностью Йеннифер из The Witcher 3 можно любоваться вечность, но ее привлекательное лицо и стройная фигура — это лишь небольшая часть отлично проработанного образа.

Знаменитая волшебница родилась горбуньей и в молодости немало настрадалась. Ей пришлось пройти через мучительное изменение тела и лишиться возможности рожать детей, чтобы выглядеть красивой и желанной. А ради получения влияния Йеннифер приходилось неоднократно участвовать в политических интригах. Дополняется образ колдуньи острым разумом и любовью к язвительным замечаниям. И только в компании с Геральтом она позволяет раскрыться нежной стороне своего характера.

1. Тифа Локхарт (Final Fantasy VII Remake)

Для начала нужно отдать должное художникам Final Fantasy VII Remake, одному из множества отличных эксклюзивов PlayStation: они так преобразили Тифу, что на нее просто невозможно насмотреться. Но и без привлекательного личика у девушки найдется чем зацепить игроков.

Героиня отлично себя показывает в драках и владеет обширным арсеналом рукопашных атак. Она добрая и всегда готова прийти на выручку друзьям – им даже просить не понадобится. Тифа старается заботиться о нуждающихся и ставит интересы близких гораздо выше личных желаний. Эта милая альтруистическая девушка вызывает исключительно восхищение и теплые чувства.

Назар Степорук

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