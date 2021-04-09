Классика, которая не всем придется по вкусу. Обзор Oddworld: Soulstorm

Oddworld: Soulstorm стал переосмыслением необычного платформера 90-х. Он все так же поднимает темы капитализма и рабства, но делает это в больших масштабах. Мы прошли игру и готовы рассказать за что вы ее полюбите, а за что возненавидите.

На днях на ПК и консоли PlayStation вышел пазл-платформер Oddworld: Soulstorm. Игра сразу стала доступной для подписчиков PS Plus на новенькой PS5, что оказалось не только приятным бонусом, но и олдскульной отсылкой для дедов, помнящих седые времена первой PlayStation.

Дело в том, что серия Oddworld зародилась еще в 90-х. Тогда американец Лорн Лэннинг с дипломом бакалавра в области анимации персонажей решил заняться созданием игр.

У Лорна за плечами был опыт работы в корпорации TRW и студии Rhythm and Hues. Последняя известна созданием визуальных эффектов и CGI-анимации для многих фильмов, включая "Бэтмен Навсегда", "Люди Икс", "Властелин колец", "Игра престолов" и "Жизнь Пи".

Поработав с 3D-анимацией Лэннинг понял, что именно она станет будущим видеоигр. А тут еще и прошел слух, что Sony готовит игровую консоль, полностью полагающуюся на трехмерную графику. Лорн всеми правдами и неправдами нашел инвесторов и открыл свою студию Oddworld Inhabitants. Начинающий разработчик задумал ни много ни мало, а целую вселенную "Странного мира", состоящую из пяти частей Oddworld.

Первая часть с подзаголовком Abe's Oddysee вышла в 1997 году. Игра рассказывала про представителя расы мудоконов – работягу Эйба, который трудится уборщиком в пищевой компании RuptureFarms. Фирма занимается изготовлением мясных продуктов, а сама принадлежит другой расе – глюкконам. Однажды герой случайно узнает, что боссы RuptureFarms хотят пустить мудоконов на фарш для производства деликатесов. Эйб решает сбежать, а по пути спасти своих соплеменников.

Игра во много оказалась необычной. Вместо мускулистых мачо, милых зверушек и девиц-археологов игрокам предлагали сыграть за лупоглазого инопланетянина с четырьмя пальцами и зашитым ртом. Мир игры был не фантастическим, а скорее индустриальным, заставляя владельцев PS1 часами бродить по мрачным зловонным уголкам фабрики. Oddworld хоть и был платформером, но изобиловал головоломками, которые нужно было решать самыми разными способами. А еще вместо веселой истории сюжет нередко обращался к критике капитализма, показывая поступки, на которые бизнес способен пойти в погоне за прибылью. В общем, явно недетское развлечение, коим тогда считались видеоигры.

Вопреки опасениям издателей, игра стала успешной и разошлась тиражом в 3,5 миллиона копий – что было немало для тех лет. Вторую часть, Oddworld: Abe’s Exoddus, разработчики уже делали в спешке, чтобы выпустить ее через год после первой. Потом вышли два ответвления с подзаголовками Munch’s Oddysee и Stranger’s Wrath, которые не имели особого коммерческого успеха. В результате студия почти на 10 лет прекратила свое существование. Лэннинг вернулся только в 2014 году с ремейком первой Oddworld, получившей название New ’n’ Tasty. Но нас интересует именно сиквел. Ведь свежая Oddworld: Soulstorm является своеобразным переосмыслением Abe’s Exoddus. О том, какой получилась игра – рассказываем в нашем обзоре.

Стоит ли играть ради сюжета?

Начинается Oddworld: Soulstorm весьма кинематографично. Нам показывают зрелищную погоню за поездом, на котором мчатся мудоконы. Их обстреливают со всех сторон и дело пахнет жареным. Мудоконы в панике просят главного героя, Эйба, сделать что-нибудь и… нас переносят на 12 часов назад.

Эйб еще после первой части игры, сам того не желая, прославился среди своего народа как освободитель. Спасенные с мясокомбината мудоконы празднуют, попивая напиток фабрики SoulStorm. Эйб же в это время общается с шаманом, который говорит герою, что расслабляться рано.

Вскоре на убежище мудоконов нападают глюкконы, и те вынуждены бежать врассыпную, спасаясь от смерти. Игроку нужно сначала собрать сбежавших и посадить на поезд, а после отправиться в шахты Некрума. Ведь там, как выяснится позже, других соплеменников Эйба заставляют добывать кости собственных предков, чтобы делать из них напиток.

Чем больше вы спасете соплеменников, тем выше шанс получить в итоге хорошую концовку. А если будете нетщательно исследовать уровни или часто терять спасенных, то и концовку получите плохую.

Сам сюжет в SoulStorm заметно переработали. К примеру, в Abe’s Exoddus вы начинали игру уже будучи в шахтах Некрума. Здесь же вас ждет приличное количество часов геймплея до посадки на поезд, а потом еще и по самому поезду придется побегать немало. И это только один пример того, как расширили историю второй части. Так что если вы еще помните события Abe’s Exoddus, то взглянуть измененный сюжет будет как минимум интересно. Для остальных это будет не так важно, ведь Oddworld в большей степени сосредотачивается на игровом процессе.

Насколько интересен геймплей?

Как я писал выше, серия Oddworld специфическая. Соответственно, и геймплей здесь придется по вкусу не всем. SoulStorm – это вроде как платформер, но быстро прыгать, попадя в тайминги тут придется нечасто. Намного важней решать бесчисленное множество головоломок и иметь огромный запас терпения. Но ближе к сути.

Вся игра поделена на главы. В каждой нужно исследовать локацию, найти часть потерявшихся соплеменников и через портал отправить их в безопасное место.

Но каждый раз перед вами будут различные трудности – в зависимости от потенциальных опасностей на локации. При этом у Эйба довольно ограниченный запас умений и гаджетов. Но их можно комбинировать самыми разными способами.

Где-то вам нужно просто кинуть пару бутылок воды, чтобы затушить огонь и пройти дальше. А в другом месте придется разбросать бутылки с липкой жидкостью так, чтобы создать полосу огня, которая сожжет преграду или вооруженного противника. Чуть позже вы получите мины-ловушки, световые и дымовые шашки, леденец-прыгун, взрывную газировку и еще несколько полезных вещиц.

Также Эйб может медитировать. В этом состоянии он способен завладеть разумом одного из врагов. Очень крутое умение, которое таким образом позволяет уничтожать соперников. Но чтобы вам не было слишком легко, разработчики усеяли локации своеобразными блокираторами, которые бьют Эйба током каждый раз, как он пытается медитировать.

Вот на таких способностях в разных пропорциях и построены головоломки в SoulStorm. К примеру, вы попали в шахту, где спят местные инопланетные "собаки". Вам нужно тихо пройти, не разбудив их, отыскать несколько своих соплеменников и топливо для лифта. В следующей шахте задача усложняется тем, что попасть в некоторые комнаты можно только активировав платформу на земле. Для этого нужно подвести спасенного мудокона на эту платформу, попросить его оставаться на месте, и пройти в нужное помещение, не разбудив при этом спящего "пса".

В других локациях нужно, наоборот, действовать быстро. Вы едете на фуникулере, а вокруг летают вооруженные враги. С помощью медитации захватываете над одним из них контроль и отстреливаете остальных, уворачиваясь от их снарядов.

Но чаще всего нужно будет комбинировать быстрый темп с умением подгадать нужный момент. Самое простое, это когда нужно карабкаться по платформам, избегая висящих бомб и не попадаться в прицел снайперов. Иногда нужно побыстрей перебежать в безопасное место, а иногда разумней будет отсидеться в дыму, пока вражеский стрелок не отвернется в другую сторону.

Сами же головоломки зачастую можно решать разными способами. Вот ситуация: мои мудоконы наелись какой-то дряни и слегли с отравлением. Мне пришлось бегать в поисках ингредиентов для антидота, а потом искать по всей локации соплеменников. Я отпоил их и повел к порталу. Но на пути лежат три спящих врага, рядом с которыми стоят мины. А над ними много ящиков со взрывчаткой. Если я побегу, то они проснутся, застрелят меня и спасенных мной бедолаг. Поэтому я сначала решил действовать тихо – подходил на цыпочках к каждой мине, в нужную секунду отключал ее, и проходил вперед. А можно было поступить иначе, что я усвоил опытным путем, так как далеко не с первого раза удачно смог деактивировать все три бомбы подряд. Так вот, можно было побежать в сторону врагов, на секунду запрыгнув на верхнюю платформу со взрывчаткой. Те бы проснулись, начали стрелять вверх, платформа бы взорвалась и завалила стрелков.

В целом, вам каждый раз нужно оценивать ситуацию и умело применять свои навыки при решении головоломок. Если вам нравится такой размеренный стиль, который больше полагается на осторожность и комбинирование способностей, а не на динамику и частую смену механик, то Oddworld тоже придется по душе.

Странности "Странного мира"

Мне было интересно играть в Oddworld SoulStorm, тем более, что я проходил в свое время первую часть на PS1. Однако я не могу не отметить и недостатки. Первая моя претензия касается заданий: не всегда понятно, для чего нужно проходить конкретный участок на локации. Объясню, что это значит. Обычно на локации есть развилка, вы можете пойти по обязательному пути или же свернуть в другую сторону – там может быть секретна зона, маточное молочко (добавляет вам здоровье) или мудакон, которого нужно спасти. Последний пункт более важен для нас. Так как в каждой главе у вас на экране показано количество соплеменников, которых вы можете найти или потерять на этой локации. Это и заставляет вас "пылесосить" каждый угол, каждую лестницу, шахту и комнату. И вот я пробираюсь между скал в какие-то дебри, где большая система ловушек – подвижных платформ с пилами. Беру контроль над летающим врагом с огнеметом, и начинаю так исследовать местность. Я уничтожил всех врагов, дернул за все рычаги, чтобы остановить платформы с пилами, открыл Эйбу проход и понял, что тут просто тупик. Здесь нет ничего ценного. Так зачем мне нужно было вообще все это делать? Я так и не узнал.

Вторая претензия касается локализации. Озвучка здесь английская, а вот все остальное – интерфейс, субтитры и надписи переведены. Но оформлены зачастую криво. Особенно диалоги, где часть слов сливаются в одно. Ниже на фото можно увидеть пример такого халтурного оформления.

Еще стоит отметить наличие багов. Пару раз игра на PS5 выдавала ошибку и вылетала, а однажды Эйб просто завис в воздухе и отказывался двигаться в нужном направлении. Но больше разочаровала графика. В целом игра выглядит хорошо, но текстуры проигрывают в разрешении ПК-версии. И я не знаю почему. Тут не так много спецэффектов на экране, да и сами уровни не огромные, чтобы приходилось резать графику в 2,5D платформере. Тем более, что на PS5 есть примеры куда более требовательных игр, которые выглядят намного лучше.

Так для кого эта игра?

Если вы знакомы с серией Oddworld, то SoulStorm вам определенно понравится. Всех остальных может отпугнуть визуальный стиль, созданный в грязно-коричневых тонах, размеренный темп и малое разнообразие механик – напомню, что часто головоломки приходится решать, сочетая небольшой набор умений и предметов главного героя. Но если вы все же решитесь поближе познакомиться с приключениями Эйба, то рекомендуем это делать на PS5, так как игру дают бесплатно всем подписчикам PS Plus.

Оценка УНИАН: 7

Сергей Коршунов

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