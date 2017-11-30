ЕБРР выделит дополнительные деньги на энергоэффективность в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дополнительно выделит 18 млн евро на программу финансирования энергоэффективности в жилом секторе в Украине (IQ Energy), сообщил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер на пресс-конференции.

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Мы сегодня подписываем дополнительные лимиты финансирования с нашими уже существующими партнерами по этой программе («УкрСиббанк», «ОТП Банк» - УНИАН), а также с нашим новым партнером («Креди Агриколь» - УНИАН)... С этим подписанием мы выделяем еще дополнительно приблизительно 18 млн евро», - сказал Аджунер.

Он добавил, что программа «теплых» кредитов оказалась довольно успешной - на сегодняшний день ею воспользовались около 12-15 тыс. украинских домохозяйств.

«Это не единственная наша программа в сфере энергоэффективности, поскольку у нас есть соответствующие программы также в муниципальном секторе, промышленных секторах. Собственно, эти усилия отображают возможность повышения энергоэффективности, повышения конкурентоспособностя в Украине и экономического развития», - подчеркнул директор ЕБРР в Украине.

В рамках пресс-конференции состоялось подписание договоров ЕБРР с партнерами. Так, были подписаны договора на получение субкредитов в размере 10 млн евро и 7 млн евро с действующими партнерами программы IQ Energy - "УкрСиббанком" и "ОТП Банком" соответственно. Также был подписан договор на открытие кредитного лимита для нового банка-партнера - «Креди Агриколь» - в размере 1 млн евро. За счет указанных средств эти банки смогут профинансировать более 18 тыс. проектов физлиц-заемщиков, сообщил директор ЕБРР в Украине.

«Мы новички в этом направлении, но у нас достаточно амбициозные планы. В нашем случае это будет кэш-кредит на сумму до 300 тыс. грн в одни руки, и мы настроены серьезно продвигать данный продукт среди наших клиентов ", - отметила член правления банка «Креди Агриколь» Галина Жукова.

Заместитель главы правления "УкрСиббанка" Владимир Радин, также присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что объемы продаж в рамках данной программы увеличились больше чем в 10 раз, и именно это подтолкнуло банк к подписанию договора о дополнительном финансировании в размере 10 млн евро.

«Мы будем фокусироваться на тех товарах, которые действительно увеличивают экономию. На сегодняшний день, в большинстве своем, товары, которые мы продаем, - это окна. Но мы призываем украинцев не только окна менять, хотя это тоже важно, но и переходить на более сложные и более эффективные механизмы – замена котлов, солнечные батареи и т.д.», - добавил Радин.

Как сообщал УНИАН, 11 июля 2017 года ЕБРР в 2 раза, до 35%, увеличил размер компенсации суммы кредитов по программе IQ energy.

В апреле Европейский банк реконструкции и развития совместно с ЕС и Шведским агентством международного сотрудничества по развитию (Sida) заявил о запуске в Украине специальной программы энергосбережения IQ energy.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на середину марта 2016 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 11 миллиардов евро в рамках 363 проектов в стране.

Справка УНИАН. Программа IQ energy разработана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Общий объем компенсаций на утепление жилья – 15 миллионов евро. Срок действия программы: до 10 сентября 2020 года. Целью программы является повышение энергоэффективности украинского жилого сектора.