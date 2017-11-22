Климкин озвучил приоритеты Европейского инвестиционного плана для Украины

Приоритетами Европейского инвестиционного плана, который предусматривает 50 млрд евро прямых инвестиций в украинскую экономику в течение 10 лет, будут развитие инфраструктуры и высоких технологий.

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Об этом перед заседанием правительства сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Уже есть определенные приоритеты - это инфраструктура - национальная, локальная, развитие высоких технологий, стартапов. Мы же не можем жить просто на сельском хозяйстве», - сказал он.

По словам министра, деньги будут предоставлять по конкретные программы.

"Очень хорошо нужно понимать, что это не манна небесная, нам не будут просто накидывать деньги, нам будут давать дополнительно ресурсы - это и помощь, и инвестиции из европейских институций", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, Совет Европы может в декабре 2017 года одобрить подготовленный представителями парламента Литвы Европейский план для Украины, предусматривающий 50 млрд евро инвестиций в реальную экономику на протяжении 10 лет.

В конце марта 2017 года Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого «плана Маршалла» для Украины.

В июне в Представительстве Литвы в ЕС состоялась презентация «плана Маршалла» для Украины, в которой приняли участие члены рабочей группы по разработке документа, бывшие премьер-министры Литвы Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас.

18 августа вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что «новым Европейским планом для Украины предусмотрено как минимум 5 млрд евро ежегодной поддержки от ЕС на реформы, направленные на экономический рост и развитие.