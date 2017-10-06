Евросоюз будет увеличивать квоты для украинской агропродукции в течение пяти лет

Квоты на беспошлинный ввоз отдельных видов украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза будут расти в среднем на 10% в год в течение пяти лет, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

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«Эти позиции будут увеличиваться однократно в течение пяти лет, в среднем на 10% в год. Например, в 2016 году размер квоты на украинское мясо птицы составлял 16 тыс. тонн, а в 2017 году он вырос до 16,8 тыс. тонн, в 2018 году размер тарифной квоты будет уже на уровне 17,6 тыс. тонн», - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Так, согласно сообщению, ЕС планирует увеличивать объем торговых преференций на баранину, ячменную крупу и муку, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, мед, яйца и другие аграрные товары.

По данным пресс-службы, увеличение квот открывает новые возможности перед украинскими производителями. Но в то же время многие украинские предприятия экспортируют свою продукцию в Евросоюз за пределами торговых преференций.

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«Я отмечу в очередной раз, что украинские экспортеры успешно поставляют свою продукцию на рынки ЕС в значительных объемах и за пределами импортных тарифных квот. Сегодня 287 украинских предприятий получили право доступа к европейскому рынку, в том числе 107 экспортируют на этот рынок пищевую продукцию», - приводятся в сообщении слова Трофимцевой.

По данным ведомства, Украина уже полностью исчерпала годовые квоты на 2017 год на беспошлинный экспорт в страны Европейского Союза по девяти группам товаров. Так, наша страна полностью использовала квоты на поставки в ЕС меда, сахара, ячменной крупы и муки, обработанных томатов, виноградного и яблочного соков, овса, ячменя, кукурузы, пшеницы. Но в то же время остается целый ряд товаров, для которых квоты не были использованы: баранина, говядина, грибы, продукция из обработанного молока и другие.

Как сообщал УНИАН, дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины, окончательно утвержденные Европейским парламентом 13 сентября, вступили в силу 1 октября, за исключением либерализации экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы - эти преференции вступят в силу 1 января.

Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией. Мочевина из предложений исключена. В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн. Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.