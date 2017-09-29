Дополнительные торговые преференции ЕС для Украины вступят в силу 1 октября

Дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины, окончательно утвержденные Европарламентом 13 сентября, вступят в силу 1 октября, за исключением либерализации экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы - эти преференции вступят в силу 1 января.

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Об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем и торгового представителя Украины Натальи Микольской.

«Это хорошая новость для украинских экспортеров. Несколько важных сельскохозяйственных и промышленных товаров теперь будут иметь лучший доступ на рынок ЕС, поскольку их можно экспортировать без применения таможенных пошлин. Это является важным признаком продолжающейся, ощутимой экономической и политической поддержки ЕС для украинского народа, государства и его реформ», - говорится в заявлении.

При этом представители исполнительной власти Украины и ЕС отметили, что торговые преференции увеличат объем сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой не нужно будет платить таможенные сборы, а также ускорят отмену пошлин для ряда промышленных товаров.

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Согласно заявлению, с точки зрения сельскохозяйственной продукции, Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС большие объемы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса, ячменной крупы и гранул. Кроме того, преференции создадут возможности экспорта без применения таможенных пошлин больших объемов переработанных помидоров, натурального меда и виноградных соков в ЕС. Торговые преференции также будут способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.

Стороны отметили позитивный эффект действия Соглашения об ассоциации на двухстороннюю торговлю.

«Мы приветствуем положительные последствия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ее углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая является ориентиром для реформ, поощряет торговлю и инвестиции. В первой половине текущего года, по данным Евростата, торговля товарами между ЕС и Украиной возросла на 23%, а ЕС, в свою очередь, продолжает укреплять свой статус крупнейшего торгового партнера Украины. В целом, на Европейский Союз приходится около 40% общего объема экспорта Украины, и мы убеждены, что это дополнительное открытие возможностей торговли создаст еще один стимул для укрепления мощных торговых связей между ЕС и Украиной и поддержит дальнейшую экспансию украинского экспорта в ЕС, с учетом торговых ограничений, установленных Россией», - подчеркнули еврокомиссар и торгпред Украины.

При этом стороны выразили намерение совместно работать над обеспечением еще больших возможностей для бизнесов Украины и ЕС в рамках режима свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Европейском парламенте подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией. Мочевина из предложений исключена. В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн. Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.