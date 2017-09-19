В 2016 году украинцы из Польши перевели в Украину 8 миллиардов злотых

В 2016 году украинцы, работающие в Польше, перевели в Украину 8 миллиардов польских злотых (2,22 миллиарда долларов США).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцки.

"С радостью мы отмечаем значительный рост экономического торгового обмена между нашими странами в первом квартале (2017 года) на 30%, и мы ожидаем, что в этом году финансовые показатели будут еще выше", - сказал он.

Также Чихоцки подчеркнул, что более 1 миллиона 200 тысяч украинцев, проживающих и работающих в Польше, в прошлом году перевели в Украину 8 миллиардов злотых. По его словам, это составляет более 3% ВВП Украины.