Право экспорта в ЕС получили еще 4 украинских аграрных предприятия

Право экспорта в ЕС получили еще четыре отечественных производителя продуктов питания, в результате чего поставлять свою продукцию на европейские рынки могут 286 украинских предприятий, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"12 сентября 2017 года еще четыре украинских предприятия по производству пищевых продуктов животного происхождения получили право экспорта на рынок Европейского Союза: по производству столовых яиц, молока и молокопродуктов, а также два производителя рыбы и рыбной продукции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, теперь в страны Европейского Союза право экспорта имеют 106 производителей пищевых продуктов, в частности, мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов. Также свою продукцию в Евросоюз могут экспортировать 180 предприятий - производителей непищевых продуктов животного происхождения (пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, непищевые субпродукты и т.д.).

Пресс-служба добавила, что с 2016 года Госпродпотребслужба проводила переговоры с 22 странами по экспорту украинской продукции животного происхождения на зарубежные рынки. С начала функционирования ведомства Украина начала поставки аграрной продукции на рынки ЕС (молочные продукты), Китая (молочные продукты, говядина), Израиля (корма для домашних животных), ОАЭ (мясо птицы, говядина, мясо овец), Египта (говядина), Гонконга (столовое яйцо) и Черногории (мясо птицы, мед). Также украинские предприятия начали экспортировать мясо птицы в Сербию, Боснию и Герцеговину, Ливан, Танзанию и Саудовскую Аравию.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году право поставлять свою продукцию на европейские рынки имели 277 украинских предприятий.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов), США (0,9% - 45 миллионов долларов).