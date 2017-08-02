России нечем заменить турбины Siemens - СМИ

Несмотря на все напыщенные заявления, энергетика России сильно зависима от оборудования немецкой компании Siemens. Российская промышленность не может эффективно заменить немецкие технологии, передает ZN.UA со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

"Siemens стал главным поставщиком оборудования для новых российских электростанций с момента принятия в 2008 году программы обязательной модернизации. Согласно нашей оценке, до 60% всех новых мощностей, установленных в России за последнее десятилетие, приходится на продукцию Siemens. Поэтому полный уход с российского рынка такого игрока стал бы критическим для российской энергетики", - сказал изданию эксперт Renaissance Capital Владимир Скляр.

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Он подчеркнул, что сейчас Россия не в состоянии заменить немецкие турбины собственным производством.

"Процесс проектирования основной турбины Siemens PGU-410 занял около 20 лет. На свете существуют турбины с похожими параметрами. Но стоит понимать, что поставки такого типа оборудования не происходят день в день. Поэтому полностью заменить оборудование Siemens сейчас невозможно", - добавил Скляр, отметив, что уход немецкой компании с российского рынка создаст проблемы еще и с обслуживанием тех турбин, которые уже установлены и используются.

Эксперт Raiffeisenbank Федор Корначов отметил, что немецкая компания объявила, что не будет больше сотрудничать с государственными компаниями России. Но формально возможны поставки для частного сектора. Однако значительная часть российской энергетики в руках компаний олигархов, которые тесно сотрудничают с Кремлем. Поэтому и здесь немецкая сторона может побояться недостойного поведения, как это произошло в случае с турбиной для электростанции в Тюмени, которая без ведома Siemens вдруг оказалась в Крыму вопреки санкциям.

Как сообщал УНИАН, послы стран Евросоюза 26 июля согласились расширить санкционный список против России после скандала с газовыми турбинами Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в оккупированный Крым.

Берлин стремится добавить еще четыре юридические и физические лица из России в перечень тех лиц, чьи активы в ЕС замораживаются и кого не допускают к ЕС. Этот пакет ограничений, который сейчас содержит 150 человек и 37 компаний, пока действует до 15 сентября.

Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.

В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и запланировано, в 2018 году.