Украина экспортировала более 360 тонн продуктов птицеводства в страны Евросоюза

Украинские производители с начала 2017 года поставили 363,5 тонн продуктов птицеводства в страны Европейского Союза, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на первого заместителя председателя госслужбы Андрея Жука.

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В частности, за указанный период украинские производители поставили в Эстонию куриное мясо в объеме 58,4 тонны, в Нидерланды - 148,8 тонны, в Польшу - 126,7 тонны, в Германию - 18,6 тонны куриного мяса и 11 тонн пуха-пера.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз и восемь стран Азии и Ближнего Востока временно ограничили ввоз украинской птицы и продуктов птицеводства в связи со вспышками высокопатогенного гриппа птицы в Одесской, Херсонской и Черновицкой областях Украины. При этом, ЕС разрешил ввоз мяса птицы и продукции птицеводства из остальных областей Украины.

В то же время, временные ограничения на экспорт мяса птицы из всей Украины ввели Йемен, Ирак, Иордания, Катар, КНР, тогда как частичный запрет на ввоз этой продукции из областей, где зафиксирован вирус, ввели Саудовская Аравия, Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты.