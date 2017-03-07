Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

Украина вошла в ТОП-3 стран – крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская, анализируя результаты работы режима зоны свободной торговли с ЕС, вступившего в силу с 1 января 2016 года.

"Мы видим положительную тенденцию в торговли с ЕС. Это подтверждается нашей статистикой. При общем падении украинского экспорта темпы экспорта в ЕС растут. И этот уровень роста составил уже 3%. Украина вошла в ТОП-3 стран, которые фактически кормят ЕС, то есть поставляют агропродукцию", – сказала Микольская.

Она также отметила, что серьезных оборотов набирает и экспорт продукции легкой промышленности. По словам Микольской, порядка 80% экспортных товаров этого сегмента производства продаются на рынках ЕС.

"Также на рынок ЕС начинают выходить товары, которые ранее экспортировались только в Россию и страны СНГ. Речь идет, к примеру, о товарах железнодорожного производства", – сказала Микольская.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, объем торговли между Украиной и Европейским Союзом составляет 41% в общем международном товарообороте Украины. В денежном выражении объем украинского экспорта в ЕС превышает 12 миллиардов долларов при общем показателе экспорта в 44,9 миллиарда долларов.