Украина хочет начать реализацию программ поддержки реформ от ЕС почти на 300 миллионов евро

Украина в 2017 году планирует начать реализацию программ поддержки реформ от Европейского Союза на сумму до 272,5 миллиона долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на результаты встречи министра Степана Кубива с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом.

В частности, на поддержку реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС будет направлено 30-40 миллионов евро, на обеспечение верховенства права - 52,5 миллиона евро, на повышение энергоэффективности - 80 миллионов евро, на управление государственными финансами, налоговую и таможенную реформы - 25-50 млн евро, на реабилитацию и социально-экономическое развитие восточных регионов Украины - 25-50 миллионов евро.

По словам Кубива, Украина рассчитывает на поддержку ЕС как в вопросах проведения реформ, так и в вопросах безопасности и геополитической поддержки.

"Сегодня как никогда важно, чтобы ЕС продолжал демонстрировать единство и солидарность в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции ЕС остаются одним из наиболее эффективных механизмов сдерживания российской агрессии. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку ЕС, включая предоставление дополнительных торговых преференций для Украины", - сказал министр.

В свою очередь, Хан подчеркнул, что основной задачей ЕС является помощь в стабилизации ситуации в стране.

"В ЕС мы видим, как Украина решительно работает для укрепления экономики в действующих сложных условиях. Понимаем и поддерживаем вас, потому что реформы должны наконец положительно сказаться на жизни граждан, увеличить их доходы, улучшить социальную составляющую. Наша основная задача - помочь стабилизировать ситуацию в Украине. А то, как вы справились с вопросом 1,7 миллиона внутренних переселенцев, до сих пор служит нам в ЕС в качестве примера решимости и мужества Украины в преодолении трудностей, вызванных ситуацией на востоке", - отметил еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, ЕС совместно с Европейским банком реконструкции и развития осенью прошлого года профинансировали создание Офиса поддержки реформ при правительстве Украины, а также команд поддержки реформ при четырех министерствах экономического блока.

Первым направлением работы Офиса поддержки реформ станет трансформация управления по линии Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства инфраструктуры Украины. В дальнейшем работа команды может быть расширена на другие министерства и местные органы власти. Задачей команды станет улучшение, прежде всего, системы государственного управления - как в отдельных отраслях, так и в целом по стране.

Также Европейский Союз намерен запустить программу поддержки реформирования государственной службы в Украине с объемом финансирования 104 миллиона евро до 2020 года, из которых 90 миллионов евро будет направлено на прямую бюджетную поддержку для повышения зарплат чиновников.