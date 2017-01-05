Украинцы, официально трудоустроенные в Польше, за год заработали более $2 миллиардов

Украинцы, официально трудоустроенные в Польше, заработали за прошедший год в общей сумме 9 млрд злотых, или 2,1 млрд долларов США, сообщил во время пресс-конференции председатель Межотраслевого профсоюза украинских работников в Польше Юрий Карягин.

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«Украинцы в этом году (2016 - УНИАН) заработали около 9 млрд злотых, если перевести в доллары, - это около 2 млрд долларов», - сказал он.

Как сообщалось ранее, украинцы, работающие в Польше, ежегодно перечисляют на родину порядка 5 млрд евро, о чем заявлял в начале 2016 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, ссылаясь на данные Нацбанка Республики Польша.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоты, лишь 15% украинцев обеспечены социальными гарантиями на уровне местных жителей.