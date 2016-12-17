В следующем году правительство усилит поддержку украинских стартапов - Гройсман

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Регулярно отслеживаю информацию о перспективных украинских стартапах. Для успеха нужны новые идеи и проекты. Поэтому в поддержке таких стартапов вижу перспективу... Также в следующем году начну регулярные встречи с украинскими изобретателями и потенциальными инвесторами для обсуждения и привлечения инвестиций в данный сектор", - написал он.

Также Гройсман добавил, что начнет рубрику на лучший украинский стартап недели.

"Еженедельно буду публиковать у себя на странице информацию о новых стартапах и буду благодарен, если будете обращать мое внимание на самые интересные из них", - написал он.

"Итак, предлагаю #СтартапНедели сегодня - украинский Mevics получит 500 тысяч долларов от британских инвесторов на разработку гаджета, позволяющего сохранить здоровье спины и выработать правильную осанку. Поздравляю наших студентов-изобретателей из Одесского политехнического института", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Кабинет министров готов брать «под ключ» сопровождение крупных инвестиционных проектов, поскольку формирование благоприятного инвестиционного климата является ключевым условием роста экономики страны.

Впервые Гройсман высказал идею создания Офиса привлечения, сопровождения и продвижения инвестиций в мае 2016 года. Позже он неоднократно подчеркивал, что Офис должен стать «точкой входа» инвесторов в Украину, но при этом быть дополнительным инструментом иного органа – Национального инвестиционного совета, созданного по предложению президента Украины Петра Порошенко в конце августа текущего года.

Председатель инвестсовета Борис Ложкин отмечал, что Украина в случае реализации реформ может уже в 2017 году привлечь около 3-5 млрд долл. инвестиций.