Украина готова к старту проектов Европейского инвестиционного банка - Гройсман

Украина готова к старту проектов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по модернизации железных дорог, строительству гидроаккумулирующей электростанции, повышению энергоэффективности учебных заведений и планирует в ближайшее время завершить все необходимые для этого процедуры.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с вице-президентом ЕИБ Вазилом Гудаком.

«Мы поддерживаем проект модернизации украинской железной дороги, это для нас очень важный инфраструктурный проект. Поддержка проекта строительства гидроаккумулирующей электростанции - это тоже проект, который делает нашу страну энергонезависимой, поэтому этим проектам мы тоже уделяем достаточно внимания. Отдельно хотел бы подчеркнуть, что мы готовы также подписать проекты по высшему образованию, повышению энергоэффективности. Я думаю, что мы сейчас доработаем детали и будем готовы его подписать», - сказал он.

Также Гройсман отметил, что сотрудничество с ЕИБ позволяет реализовать конкретные проекты при поддержке ЕС, которые демонстрируют реальный позитивный эффект евроинтеграции.

Как сообщал УНИАН, один из основных кредиторов муниципальных проектов и проектов частного сектора экономики Украины - Европейский инвестиционный банк 11 ноября подписал соглашение с Министерством инфраструктуры Украины о выделении 200 млн евро кредита, которые пойдут на обновление и модернизацию городского пассажирского транспорта в 20 городах страны.

Общий портфель проектов ЕИБ в Украине на данный момент составляет более 4 млрд евро.