ЕС выделил более миллиона евро на реформу украинской погранслужбы (видео)

В течение этого времени европейские специалисты будут проводить ежедневные консультации с нашими пограничниками, оказывать помощь в разработке нормативно-правовой базы и новой стратегии управления границей.

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После того, как проект заработает, должна улучшиться процедура по проверке документов, обнаружения угнанных автомобилей, пограничников должны подключить к базам данных Интерпола и усовершенствовать системы пограничного контроля, включая ИТ-системы в соответствии со стандартами ЕС.

Ранее в ЕС заявили, что они - наибольший двусторонний донор Украины, который ежегодно предоставляет около 250 миллионов евро.