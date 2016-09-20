ЕС выделил более миллиона евро на реформу украинской погранслужбы (видео)

21:31, 20 сентября 2016
Евробизнес
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Европейский союз ЕС выделил 1 млн 300 тыс. евро на реформу Госпогранслужбы Украины. Программу назвали "Твининг", рассчитана она на 2 года.

В течение этого времени европейские специалисты будут проводить ежедневные консультации с нашими пограничниками, оказывать помощь в разработке нормативно-правовой базы и новой стратегии управления границей.

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После того, как проект заработает, должна улучшиться процедура по проверке документов, обнаружения угнанных автомобилей, пограничников должны подключить к базам данных Интерпола и усовершенствовать системы пограничного контроля, включая ИТ-системы в соответствии со стандартами ЕС.

Ранее в ЕС заявили, что они - наибольший двусторонний донор Украины, который ежегодно предоставляет около 250 миллионов евро.

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