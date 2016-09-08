Представительство ЕС в Украине совместно с "1+1" запустило информационный проект #EUkraine

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказали организаторы и исполнители проекта – представители Европейской комиссии и медиа-группы.

Как сообщил генеральный директор «1+1» Александр Ткаченко, идея проекта возникла в ходе дискуссий с представителями делегации ЕС в Украине, которые обратили внимание на недостаточное информирование общественности и деловых кругов о возможностях Евросоюза. «Речь пойдет в основном о малом и среднем бизнесе, потому что это основа процветающего общества. Проблема в том, что, несмотря на многие примеры сотрудничества малого и среднего бизнеса в ЕС и с ЕС, об этом мало кто знает. А сотрудничество означает веру в самих себя. Есть проекты успешные, и люди, с которыми мы познакомим в рамках проекта, они не просто пример, а надежда на то, что в нашей стране произойдут изменения», - сказал Ткаченко.

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В свою очередь руководитель отдела работы с прессой и информацией делегации ЕС в Украине Юргис Вилчинскас подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал, которому нужен импульс. «Здесь очень много людей, которые хотели бы открыть свой бизнес, работать по правилам, открыто, платить налоги, экспортировать товары в Европу, открывать новые рынки. Но иногда получается не так, как хотелось бы. Есть проблемы с тем, что университеты не готовят специалистов с навыками ведения бизнеса, есть проблемы со сферой разрешений, бюрократических барьеров. И такой информационный проект покажет, что успешные истории есть, их много, они среди нас. Эти истории должны мотивировать открыть бизнес, открыть европейский рынок, и мы хотим показать и рассказать об этих возможностях», - сказал Вилчинскас.

По словам руководителя проекта Татьяны Пушновой, проект рассчитан на год и будет финансироваться как за средства Представительства ЕС в Украине, которое предоставит около 300 тыс. долл., так и за собственные средства медиа-группы. Причем, как отметила Пушнова, группа задействует все свои медиа-площадки. Информационный продукт будет представлять собой специальную телепрограмму «Делай бизнес» на телеканале «2+2» с ведущим Александром Дубинским, сюжеты в выпусках новостей «ТСН» и тематические круглые столы в информационном агентстве УНИАН.

«Накануне запуска проекта мы совместно с компанией «Социс» провели социологическое исследование, пытаясь выяснить, насколько украинцы понимают, как ЕС помогает не только стране в целом, но и чем может помочь каждому украинцу в части открытия бизнеса, в каких сферах можно открывать бизнес, - рассказала Пушнова. - Мы получили удивительные ответы. Как оказалось, более трети опрошенных вообще не знают, что ЕС в принципе помогает Украине. Порядка 22% сказали, что ЕС помогает только в обороне и борьбе с коррупцией. Порядка 38,7% уверены, что ЕС скупает украинский бизнес за бесценок, чтобы потом заработать на этом».

По мнению Пушновой, новый проект позволит развеять эти стереотипы – как в отношении связей с Евросоюзом, так и в отношении ведения бизнеса. Кроме того, он станет еще одним инструментом освещения проблем, с которыми сталкиваются представители деловых кругов, и поиска решений этих проблем. Причем к решению будут привлекаться представители органов власти как полноценные участники информационного проекта.

Юргис Вилчинскас подтвердил слова Пушновой и отметил, что проект интересен обеим сторонам – и украинцам, и европейцам. «Этот проект позволит не только украинцам, скажем, найти инвесторов, но и самим инвесторам найти проекты, интересные для инвестирования в Украине. Они ждут момента, когда можно будет прийти сюда», – отметил представитель делегации ЕС в Украине.

Справка УНИАН. Европейский Союз является ключевым торговым партнером Украины, занимая долю экспорта в 39,2%. Вместе с тем, на текущий момент основной товарооборот формируют крупные компании, представляющие агросектор, машиностроение, сферу IT. Малый и средний бизнес занимает незначительную долю в общей структуре партнерских отношений между Украиной и Евросоюзом.