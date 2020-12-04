Президент обратился к жителям города не лениться, прийти на участки и отнестись к своему выбору ответственно.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно отнестись ко второму туру выборов городского головы, который состоится 6 декабря.

Читайте такжеВ Кривом Роге из-за Вилкула перенесли второй тур выборовОб этом говорится в видеообращении главы государства, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

Президент отметил, что город Кривой Рог его закалил и обогатил, подарив школьные и студенческие годы, любимую жену и друзей на всю жизнь. "Меня всегда волнует будущее родного Кривого Рога, в каком бы уголке страны я не был и в каком бы статусе не находился", - подчеркнул он.

В частности, Зеленский призвал жителей родного Кривого Рога ответственно отнестись ко второму туру выборов мэра, который состоится 6 декабря.

"6 декабря вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу нашего города. Не ленитесь, придите на участке и отнеситесь к этому выбору ответственно!" - заявил он.

Выборы в Кривом Роге: что известно

Криворожская городская ТИК вечером 17 ноября решила провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря. Также в ТИК поступило заявление Юрия Вилкула о его отказе участвовать во втором туре. Таким образом в бюллетене, которые увидят жители города на участках 6 декабря, будут две фамилии - Дмитрий Шевчик от «Слуги народа» и Константин Павлов от «Оппозиционной платформы - За жизнь».

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Автор: Константин Гончаров