Для сравнения - во время голосования 25 октября по всей Украине к этому же времени явка составила 13,5%.

По информации сети «ОПОРА», по состоянию на 12:00 на голосовании 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составила 9,7% (погрешность составляет 0,5%).

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Как сообщается на сайте «ОПОРЫ» для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине к этому времени явка составляла 13,5%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах на это же время составила 8,6%.

Отмечается, что сегодня на участках работают почти 300 наблюдателей от «ОПОРЫ».

Выборы 22 ноября

В 11 городах Украины сегодня проходит второй тур местных выборов. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Первый тур местных выборов состоялся 25 октября. 15 ноября во многих населенных пунктах состоялись вторые туры выборов глав сельских, поселковых и городских советов. На участки пришли 24% избирателей.

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Автор: Дмитрий Захаров