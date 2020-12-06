Полиция открыла два уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства.

Явка во время повторного голосования на выборах городского головы Кривого Рога по состоянию на 20:00 составила 34,60%.

Об этом сообщается на сайте Гражданской сети ОПОРА.

"Явка избирателей в Кривом Роге во время повторного голосования по состоянию на 20:00 составила 34,60% (погрешность - 1,40%)", - говорится в сообщении.

В ОПОРЕ отмечают, что явка избирателей на местных выборах по всей Украине, которые состоялись 25 октября, составила 35,94%.

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Местные выборы в Украине 2020

Сегодня, 6 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области проходил второй тур выборов городского головы. За кресло мэра боролись кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов.

В полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. По результатам их рассмотрения составлены 2 административных протокола и открыты 2 уголовных производства.

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Автор: Светлана Закелова