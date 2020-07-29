"Слуга народа" меняет лозунг "Сделаем их вместе"
Партия "Слуга народа" на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе" на другой.
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко в интервью "Украинской правде".
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"Нет, точно нет (не "сделаем их вместе" – Ред.). Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, "решим это вместе" – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие", - рассказал он.
Корниенко пояснил, что сейчас парламентарии прорабатывают законы из пакета о народовластии – закон о референдуме сейчас на втором чтении. Кроме того, есть пакет о местных инициативах, чтобы дать возможность проговаривать людям решения советов предварительно. Есть об отзыве депутата по народной инициативе.
Также, по словам Корниенко, "точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами", которых достигла "Слуга народа". Сейчас форму этих месседжей еще обсуждают.
Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
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