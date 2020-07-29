Зеленский поручил подготовиться к местным выборам в условиях карантина

Президент Украины поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить сценарии проведения местных выборов в условиях карантинных ограничений.

Об этом он сообщил во время совещания по поводу распространения коронавируса, передает сайт президента.

"Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", - сказал Зеленский.

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В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком в ходе проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

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