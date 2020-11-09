Наибольшую поддержку на выборах в облсовет получил «Блок Кернеса - Успешный Харьков».

По результатам местных выборов, которые состоялись 25 октября, в Харьковский областной совет прошли пять партий.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Согласно обнародованной информации, наибольшую поддержку избирателей получила партия «Блок Кернеса - Успешный Харьков» - 211 тыс. 952 голоса. За «Оппозиционную платформу - За жизнь» проголосовали 130 тыс. 901 избиратель, «Слугу народа» - 78 тыс. 307, «Блок Светличной «Разом» - 76 тыс. 099, «Европейскую солидарность» - 49 тыс. 412.

Таким образом, 46 мест в Харьковском облсовете займут депутаты от «Блока Кернеса - Успешный Харьков», 29 - от «ОПЗЖ», по 17 - от «Слуги народа» и «Блока Светличной «Разом» и 11 – от «ЕС».

Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Они проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

4 ноября Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов.

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Автор: Светлана Макринская