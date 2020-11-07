Сын действующего мэра Харькова Кирилл Кернес стал депутатом облсовета.
Об этом свидетельствуют данные Харьковской территориальной избирательной комиссии, опубликованные на сайте Суспільного.
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Мужчина прошел по списку партии своего отца "Блок Кернеса – Успешный Харьков". Политическая сила мэра получила в областном совете 46 мест.
Кроме того, туда попали и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (29 мест), "Слуга народа" (17), "Блок Светличной "Разом!" (17), "Европейская солидарность" (11).
Геннадий Кернес, в свою очередь, одержал победу на мэрских гонках и в очередной раз стал городским головой.
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