Геннадий Кернес, в свою очередь, одержал победу на мэрских гонках и в очередной раз стал городским головой.

Сын действующего мэра Харькова Кирилл Кернес стал депутатом облсовета.

Об этом свидетельствуют данные Харьковской территориальной избирательной комиссии, опубликованные на сайте Суспільного.

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Мужчина прошел по списку партии своего отца "Блок Кернеса – Успешный Харьков". Политическая сила мэра получила в областном совете 46 мест.

Кроме того, туда попали и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (29 мест), "Слуга народа" (17), "Блок Светличной "Разом!" (17), "Европейская солидарность" (11).

Геннадий Кернес, в свою очередь, одержал победу на мэрских гонках и в очередной раз стал городским головой.

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Автор: УНИАН