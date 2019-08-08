Не поддержали даже себя: 14 кандидатов на выборах в Раду получили ноль голосов

По одному голосу получили 11 кандидатов, по два голоса - 4 кандидата, по три голоса - также 4 кандидата.

14 мажоритарщиков на выборах в Верховную Раду получили ноль голосов.

Об этом сообщает «Честно».

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11 кандидатов в 51-м округе (Донецкая область) и трое – в 105-ом (Луганская область).

Отмечается, что многие из этих кандидатов жили даже не в пределах округа, а в Киеве и других областях. Поэтому они даже не имели возможности проголосовать за себя.

«Такая характеристика является свидетельством того, что эти кандидаты зарегистрированы как технические», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по одному голосу получили 11 кандидатов, по два голоса - 4 кандидата, по три голоса - также 4 кандидата.

Как сообщал УНИАН, газеты "Голос Украины" и "Правительственный курьер" опубликовали список народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном округе и одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года.