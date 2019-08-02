Выборы в Раду: одна из ОИК в Донецкой области не выполнила решение суда о пересчете голосов

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу).

Окружная избирательная комиссия округа № 50 (Донецкая область) не выполнила решение суда о пересчете голосов избирателей на трех участках.

Как сообщается на сайте полиции Донецкой области, по данному факту возбуждено уголовное производство.

Так, избирательная комиссия округа № 50 в Покровске, согласно постановлению Донецкого окружного апелляционного суда, должна была провести повторный подсчет голосов на трех участках.

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"Сейчас решение суда не выполнено, в связи с чем полиция начала досудебное расследование. Бездействие окружной избирательной комиссии влечет за собой уголовную ответственность. Действия членов ОИК квалифицированы по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия.