Жители Львовской области отдали предпочтение партии "Голос", на втором месте "Слуга народа"

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

ЦИК подсчитала 100% электронных протоколов по Львовской области, по итогам которых в регионе первое место заняла партия "Голос".

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Среди партий, которые по общим итогам голосования попадают в Верховную Раду, за "Голос" на Львовщине проголосовали 23,09% избирателей, за партию "Слуга народа" - 22,03%, за "Европейскую солидарность" (19,87%), "Батькивщина" получила 9,44% голосов, Оппозиционная платформа - за жизнь" - 1,71%.

ВО "Свобода" Олега Тягнибока на Львовщине набрала 5,46%, "Радикальная партия" - 4,13%, "Сила и честь" - 3,31%, хотя они в Раду не проходят.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе.