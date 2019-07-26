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Жители Львовской области отдали предпочтение партии "Голос", на втором месте "Слуга народа"

11:01, 26 июля 2019
Выборы 2019
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Партия Вакарчука получила большинство голосов на Львовщине / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Среди партий, которые по общим итогам голосования попадают в Верховную Раду, за "Голос" на Львовщине проголосовали 23,09% избирателей, за партию "Слуга народа" - 22,03%, за "Европейскую солидарность" (19,87%), "Батькивщина" получила 9,44% голосов, Оппозиционная платформа - за жизнь" - 1,71%.

ВО "Свобода" Олега Тягнибока на Львовщине набрала 5,46%, "Радикальная партия" - 4,13%, "Сила и честь" - 3,31%, хотя они в Раду не проходят.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе.

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Теги: #ЦИК#Львовская область#досрочные выборы#выборы в Украинепогода во Львове