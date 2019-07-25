В Раду прошел только один представитель от "Самопомочи"

Кандидат от "Самопомочи" Павел Бакунец одержал победу на мажоритарном округе.

Мэр Яворова Львовской области Павел Бакунец победил в одномандатном избирательном округе №122 на Львовщине на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

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По результатам обработки 100% протоколов, Бакунец получил на выборах 14,84%, тогда как его ближайший оппонент депутат Яворивского райсовета Виталий Андрейко - 13,65%. Андрейко баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос".

Следует отметить, Бакунец станет единственным представителем партии "Самопомич" в новой Раде.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 99,90% электронных протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине. За нее проголосовали 43,16% избирателей, партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» поддержали 13,04%, «Батькивщину» - 8,18%, «Европейскую солидарность» – 8,10%, «Голос» – 5,82%.