Обновилась и помолодела: 80% новоизбранных нардепов ранее не были в Раде (инфографика)

Состав парламента помолодеет в среднем на 7,4 года.

Верховная Рада 9-го созыва обновится на 80,4%. Кроме того, состав парламента помолодеет в среднем на 7,4 года, так как новоизбранных будущих нардепов в возрасте 21-45 лет увеличилось в целом на 26%.

Такие подсчеты провела организация ОПОРА, на основе данных из почти полностью обработанных электронных протоколов на сайте ЦИК.

Так, переизбраться в Верховную Раду смогли лишь 82 нардепа. 342 новоизбранных парламентария стали депутатами впервые. Больше всего депутатов, которые работали в предыдущем созыве, имеют в своем составе партии “Европейская Солидарность” и “Оппозиционные платформа – За жизнь” (по 17). Еще 16 парламентариев прошли по спискам партии “Батькивщина”. Кроме того, еще 32 народных депутата сумели переизбраться в парламент по мажоритарке. Другие две политические силы “Слуга народа” и “Голос” депутатов предыдущего созыва в своих списках не имели.

Кроме того, в новой Раде будет больше женщин. Если сравнивать с предыдущим созывом, то в парламенте этого созыва будет работать на 39 депутаток больше - 88 женщин. В целом представительство женщин увеличилось на 8,8%. Больше всего женщин попали в парламент от партии “Слуга народа” (56). В составе партии “Голос” и “Европейская Солидарность” по 9 депутаток. От партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” и “Батькивщина” в парламент попало по 5 депутатов. В процентном соотношении больше всего женщин в партии "Голос" - 45%.

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Если говорить о возрастном портрете парламента, то в Верховной Раде будет работать 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет; 121 депутату – от 31 до 45 лет; 58 будущим парламентариям – от 46 до 60. Также в Верховной Раде будет работать трое депутатов, которым более 60 лет. Самому молодому депутату Святославу Юрашу ("Слуга народа") 23 года. Самому старшему депутату - Юрию Иоффе (ОПЗЖ) - 78. 41 год – это средний возраст депутата в нынешнем составе парламента. В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом.

411 депутатов имеют высшее образование, 9 – среднее специальное. Еще четверо со средним общим образованием.

Больше всего новоизбранных народных депутатов проживают в Киеве (182 человека). На втором месте Киевская область (26 человек), на третьем – Харьковская (24 человека). Меньше всего новоизбранных депутатов проживает в Луганской области (3 человека) и в АР Крым (1 человек).

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 99,86% электронных протоколов, за "Слугу народа" проголосовали 43,17% избирателей, партию "Оппозиционную платформу – За жизнь" поддержали 13,03%, ВО "Батькивщина" - 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,10%, «Голос» – 5,83%.