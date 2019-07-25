ЦИК обработала 99,86% электронных протоколов: как изменилось распределение голосов (видео)

Партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,03%, «Батькивщину» - 8,18%, «Европейскую солидарность» - 8,10%, «Голос» - 5,83%.

По данным обработки 99,86% электронных протоколов, партия "Слуга народа" продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

Соответствующие данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии.

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За "Слугу народа" проголосовали 43,17% избирателей (6 млн 297 тыс. 457 голосов), партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддержали 13,03% (1 млн 901 тыс. 386 голосов), ВО "Батькивщина" - 8,18% (1 млн 194 тыс. 492 голоса), "Европейскую солидарность" - 8,10% (1 млн 182 тыс. 689 голосов), "Голос" - 5,83% (850 тыс. 449 голосов).

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

Как говорится в сюжете ТСН, в настоящее время неизвестно, будут ли сегодня полученные оставшиеся 0,14% электронных протоколов. В отдельных округах идут судебные тяжбы, но где именно - в ЦИК не говорят.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 24 июля после обработки 99,70% протоколов, партия "Слуга народа" оставалась неизменным лидером с 43,18% голосов.