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ЦИК осталось обработать 0,3% голосов: последние результаты выборов в Раду 2019

19:39, 24 июля 2019
Выборы 2019
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В Раду попадут пять партий / фото УНИАН

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Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК. На втором месте с 13,02% голосов избирателей разместилась "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Далее с минимальным отрывом друг от друга идут политсилы Юлии Тимошенко и Петра Порошенко — у "Батькивщины" 8,18%, у "Европейской солидарности" 8,11%.

На пятом месте — последняя проходная в Раду партия - "Голос" Вакарчука с 5,83%.

Остальные партии не набрали необходимых 5% для попадания в новый парламент.

cvk.gov.ua

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18:30 24 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования от 46 ОИК.

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Теги: #Рада#Украина#выборы