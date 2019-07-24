ЦИК осталось обработать 0,3% голосов: последние результаты выборов в Раду 2019

Осталось обработать 0,3% голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,70% протоколов, партия "Слуга народа" - неизменный лидер с 43,18% голосов.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК. На втором месте с 13,02% голосов избирателей разместилась "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Далее с минимальным отрывом друг от друга идут политсилы Юлии Тимошенко и Петра Порошенко — у "Батькивщины" 8,18%, у "Европейской солидарности" 8,11%.

На пятом месте — последняя проходная в Раду партия - "Голос" Вакарчука с 5,83%.

Остальные партии не набрали необходимых 5% для попадания в новый парламент.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18:30 24 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования от 46 ОИК.