ЦИК обработала почти 80% протоколов с заграничных участков: "Европейская солидарность" обходит "Слугу народа"

Сейчас партия "Европейская солидарность" набирает 29,36% голосов, "Слуга народа" - 28,57%.

Согласно результатам обработки 78,43% электронных протоколов голосования на избирательных участках наибольшую поддержку избирателей получила партия "Европейская солидарность".

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Такие данные обнародованы на сайте ЦИК. Сейчас партия "Европейская солидарность" набирает 29,36% голосов, "Слуга народа" - 28,57%, "Голос" - 18,89%, партия Шария - 4,78%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 4, 22%, ВО "Свобода" 3,72%, "Батькивщина" - 1,96%.

Как сообщал УНИАН, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".