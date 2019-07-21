Самый удаленный участок: в Антарктиде завершили голосование за новую Раду

Свои голоса на парламентских выборах отдали 12 участников украинской антарктической экспедиции.

На избирательном специализированной участки на станции "Академик Вернадский" закончилось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщается на сайте Национального антарктического научного центра.

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В голосовании приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции. Голосование началось в 8:00 по местному времени (в 14:00 по киевскому) и длилось 30 минут.

Полярники голосовали только по общенациональным спискам партий, поскольку спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена в 15 тыс. км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности. В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне присылает ЦИК.

В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урну. Затем в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через интернет отправляют в Киев.

После голосования и подсчета голосов оригиналы документов кладут в конверты и опечатывают их. При случае эти документы будут переданы в Центризбирком - в зависимости от ледовой обстановки протокол участковой комиссии с «мокрой» печатью и сами бюллетени могут попасть в Киев и через месяц, а, бывает, что и через год.

Как сообщал УНИАН, украинцы на избирательном участке в Австралии первыми завершили голосование на внеочередных выборах Верховной Рады Украины.