Аваков: российские и оккупационные СМИ "раскручивали" пропаганду даже в "день тишины"

Следователи направили в суд 47 уголовных производств по фактам нарушений во время выборов президента.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что во время парламентской кампании в отличие от президентской не зафиксировано серьезных кибератак.

Об этом он сказал на встрече с иностранными наблюдателями и дипломатами, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

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В частности, Аваков отметил, что провокации со стороны РФ не прекращались и во время парламентской избирательной кампании.

«Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в «день тишины». Интересно, что это работает в пользу кандидатов «Оппозиционной платформы - За жизнь». Кроме того, оккупанты продолжают нарушать режим тишины. Даже сегодня четверо украинских защитников подорвались на мине. Двое погибли», - сказал он.

«В отличие от президентской кампании во время парламентской мы не фиксировали серьезных кибератак. Мы постоянно сотрудничаем с британскими, канадскими и американскими и европейскими коллегами, а также с офисами Facebook, Google, Twitter», - отметил Аваков.

Также министр проинформировал о ходе расследования по уголовным производствам, начатым по фактам нарушений на выборах президента. «Следователи Нацполиции расследуют 155 уголовных производств, по состоянию на сегодня - 47 производств направлены в суд. Сообщено о подозрении в 51 случае, по 37 делам следствие продолжается. Ярким примером является отстранение от работы мэра Василькова. Он обоснованно подозревается в скупке голосов в пользу одного из кандидатов в президенты», - добавил Аваков.