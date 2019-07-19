МВД обещает "одинаково жестко" относиться ко всем нарушителям избирательного законодательства

Министр призвал избирателей и кандидатов соблюдать закон о выборах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил в готовности правоохранительных органов обеспечить безопасность на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

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«У МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечения безопасности и законности (на выборах - УНИАН)», - заверил Аваков.

Накануне Дня тишины, когда запрещена агитация, он призвал избирателей и кандидатов соблюдать закон о выборах.

«Сегодня по итогам избирательной парламентской кампании Нацполиция проводит расследование по более чем 6 тысячах обращений. К сожалению, фигурантами их являются представители всего политического спектра», - сказал министр и отметил: «Мы одинаково жестко будем относиться как к провластным партиям и кандидатам, включая президента (и нынешнего, и бывшего), так и к оппозиционным».

«В день голосования будет задействовано 132,5 тысячи сотрудников МВД, включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназовцев и впервые Единую систему авиационной безопасности МВД. Кроме того, мы усиливаем контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения. Все наши ЦОИВ работают в усиленном режиме и готовы прийти на помощь и обеспечить защиту и безопасность», - заверил Аваков.

Глава МВД напомнил, что нельзя приносить на избирательный участок символику партии или кандидата, в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой; голосовать вместо другого человека; выносить бюллетень (не важно - заполненный или нет) за пределы участка; показывать кому-либо заполненный бюллетень; фотографировать свой или чужой бюллетень; опускать в ящик для голосований более одного (своего!) бюллетеня; умышленно портить бюллетень; агитировать за партию или кандидата.

«Если Вы увидите, что кто-то нарушает эти правила - немедленно сообщите членам избирательной комиссии. Если же Вы заметите нарушение общественного порядка - обратитесь к полицейскому, который несет дежурство возле УИК. Вы так же можете позвонить на горячую линию Ситуационного штаба МВД: 044-254-9756 или отправить сообщение по электронной почте: vybory@mvs.gov.ua», - подчеркнул министр.