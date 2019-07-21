В Херсоне избиратель хотел вынести бюллетень с участка, открыто производство

Как отмечают в ОПОРЕ, избиратель объяснил свои действия тем, что он не хочет голосовать за мажоритарщиков и не знает, что нельзя забирать бюллетень с собой.

В Херсоне полиция начала расследование по факту попытки вынести бюллетень из помещения избирательного участка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

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Отмечается, что в полицию обратился наблюдатель одной из участковых избирательных комиссий, которая расположена на территории Днепровского района. Заявитель сообщил, что ими был задержан мужчина, пытавшийся вынести избирательный бюллетень.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Днепровского отделения полиции.

Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч.1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более чем один раз).

Как уточнили в Гражданской сети ОПОРА, после голосования в кабинке избиратель один из бюллетеней бросил в ящик, а другой положил в карман и пошел в направлении к выходу.

«Его остановили члены УИК, сделали замечание. Гражданин объяснил это тем, что он не хочет голосовать за мажоритарщиков и не знает, что нельзя забирать бюллетень с собой. В сопровождении представителя УИК гражданин бросил бюллетень в урну», – отметили в ОПОРЕ.

Как сообщал УНИАН, кандидат в народные депутаты от Радикальной партии по 152-му избирательному округу (г. Ровно) Роман Стасюк опубликовал на странице в Facebook фото избирательного бюллетеня с отметкой напротив своей кандидатуры.