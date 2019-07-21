В Киеве порядок во время выборов в Раду обеспечивают более 6 тысяч правоохранителей

На службу заступили полицейские для охраны всех 1108 избирательных участков столицы.

6500 столичных полицейских обеспечивают правопорядок во время досрочных выборов народных депутатов.

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Как сообщает пресс-служба полиции Киева, такое заявление сделал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

«Полиция Киева уже проводит охранные мероприятия: помимо усиленного патрулирования улиц, на службу заступили полицейские для охраны всех 1108 избирательных участков, на всех 13 окружных избирательных комиссиях и, конечно, усиленная охрана публичного порядка возле Центральной избирательной комиссии. Отмечу, что проведена серьезная подготовительная работа, а затем все бюллетени завезены на избирательные участки – и их охраняют наши полицейские», – заявил он накануне дня выборов.

Напомним, сегодня в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в восемь утра и будут работать до 20 часов вечера.