Суд обязал ЦИК пустить Онищенко на выборы в Раду, потому что он "учился в конной школе"

Это уже второй раз суд позволяет нардепу-беглецу баллотироваться в парламент, ранее ЦИК обжаловала его допуск на выборы.

Суд во второй раз разрешил народному депутату-беглецу Александру Онищенко баллотироваться в Верховную Раду из-за «вновь открывшихся обстоятельств».

Такое решение принял Шестой апелляционный административный админсуд, сообщает "Слідство.Інфо".

Накануне суд признал, что Александр Онищенко на протяжении последних трех лет не скрывался от правоохранителей, а учился в испанской Школе верховой езды.

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«Согласно письму ООО «Конюшня Бутенко А.», последняя направила Онищенко за границу на обучение в Школу верховой езды «Средиземный конный тур Олива Нова» (Испания). Согласно справке от 5 июля 2019 года, Онищенко Александр Романович в период с 1 июня 2016 года по настоящее время проходил и проходит обучение», – говорится в решении суда.

Суд признал, что это является достаточным доказательством того, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам. Поэтому обязал Центральную избирательную комиссию внести его в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе на Киевщине.

У ЦИК есть лишь два дня, чтобы обжаловать данное решение в Верховном суде.

Как сообщал УНИАН, 15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.

Онищенко обжаловал это решение и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал Центризбирком зарегистрировать его кандидатом.

25 июня ЦИК повторно отказала Онищенко, а Верховный суд признал правомерным отказ в регистрации нардепа-беглеца кандидатом на выборах в Верховную Раду.