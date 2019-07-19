На Виннитчине кандидат в нардепы выдавала себя за представителя "Слуги народа" (фото)

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

На Виннитчине разоблачили кандидата в нардепы в незаконном использовании бренда политической партии «Слуга народа».

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, происшествие произошло сегодня, 19 июля.

В Винницкой полиции поступило сообщение о проведении агитационной кампании кандидата в народные депутаты Украины Светланы Лутковской, которая предоставляет недостоверную информацию гражданам, позиционируя себя представителем политической силы «Слуга народа».

«Проведенной первоочередной доследственной проверкой полицейские установили, что этот кандидат в депутаты Верховной Рады распространяет информацию, которая не соответствует действительности, вводя в заблуждение избирателей. Поскольку не имеет никакого отношения к политической партии «Слуга народа», – сообщили в полиции.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по фиксации правонарушения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права). Все обстоятельства будут выяснены в ходе следствия.

Полиция призывает граждан быть внимательными во время голосования 21 июля для того, чтобы реализовать свое право на волеизъявление.