На Черниговщине помещение ОИК №207 незаконно оборудовали видеокамерами

Одна из камер была направлена на монитор системного администратора и могла передавать конфиденциальные данные.

На Черниговщине полиция расследует факт незаконного оборудования помещений ОИК №207 видеокамерами.

Как сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области, вчера в полицию поступило заявление от наблюдателей Гражданской сети «ОПОРА» относительно выявления ими в помещении окружной избирательной комиссии №207 камер видеонаблюдения. Техника была установлена, среди прочего, и вблизи рабочего места системного администратора. Одна из камер фиксировала монитор его компьютера и позволяла свободно созерцать конфиденциальную избирательную информацию. Камеры не записывали видео, однако вели онлайн-трансляцию за пределы ОИК.

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Полиция внесла полученную информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права и работе избирательной комиссии). Правоохранители поздно вечером провели неотложные следственные действия в помещениях ОИК (кроме помещения, где хранят избирательные бюллетени). В результате было изъято 12 камер видеонаблюдения.

Во время расследования полицейские установили, что видеокамеры были установлены недавно усилиями малоизвестной молодежной общественной организации.

Полиция обратилась за консультацией к Центральной избирательной комиссии и получила разъяснение, что самовольное установление на окружных избирательных комиссиях камер видеонаблюдения категорически запрещено. В то же время в ЦИК за предоставлением соответствующего разрешения представители ОИК №207 не обращались.

Городской совет — владелец здания, которое арендует ОИК — сообщила, что к ней также никто не обращался за разрешением оборудовать помещения видеокамерами.

Также полиция установила, что инициаторы монтажа камер действовали с ведома и по согласию отдельных членов окружной избирательной комиссии.

"Во время проведения следственных (розыскных) действий полицейские действовали исключительно в рамках действующего законодательства Украины. Во время расследования действиям причастных к этому лиц будет дана надлежащая правовая оценка", - проинформировали в ГУ НП в области.

Справка: Избирательный округ №207 является крупнейшим в Украине, он включает 7 районов Черниговской области (Городнянский, Семеновский, Сосницкий, Сновский, Коропский, Корюковский, Новгород-Северский), в том числе приграничные с Россией. Всего в округе зарегистрированы 19 кандидатов.

Как сообщал УНИАН, трое кандидатов в округе №207 имеют одинаковые фамилии, имя и отчество - Евлахов Анатолий Сергеевич (двое из них изменили свои ФИО в мае этого года). Сначала ЦИК отказала двум кандидатам в регистрации, а потом все-таки зарегистрировала.