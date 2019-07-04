В самом крупном округе на Черниговщине баллотируются три кандидата с одинаковыми ФИО

Также есть «двойники»-кандидаты в народные депутаты в округах №206 и №209.

В Черниговской области, в округе №207 баллотируются три кандидата с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами.

Как передает корреспондент УНИАН, среди 19 кандидатов, которые зарегистрированы в самом крупном избирательном округе №207, фамилия, имя и отчество трех полностью совпадают - Евлахов Анатолий Сергеевич.

Все они родились в апреле, но в разные годы. Один из них - действующий народный депутат, избранный в 207-м округе.

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В конце июня представители Гражданской сети ОПОРА сообщили, что двум Евлаховым ЦИК отказала в регистрации.

По информации координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Черниговской области Натальи Высиканец, в ЦИК заявления о самовыдвижения вместе с другими документами для регистрации их кандидатами в народные депутаты в ОИК № 207 подали граждане Украины Евлахов Анатолий Сергеевич, 18 апреля 1962 года рождения (до 8 мая 2019 года - Галанчук Александр Сергеевич) и Евлахов Анатолий Сергеевич, 15 апреля 1998 года рождения (до 8 мая 2019 года - Мельниченко Тадеуш Сергеевич).

"Они являются "двойниками" Анатолия Евлахова, который баллотируется по округу №207 (и был избран в этом округе народным депутатом). Евлаховым-двойникам ЦИК отказала в регистрации, поскольку они не подали в документах актуальные номера телефонов. При таких обстоятельствах автобиографии указанных лиц считаются не поданными, и ЦИК отказала в регистрации кандидатов", - сообщила Высиканец.

Однако сейчас на сайте ЦИК информация об этих кандидатах представлена как о зарегистрированных. Датой их регистрации указано 2 июля.

Кроме того, на Черниговщине кандидаты-"двойники" есть и в округах №206 и №209.

Полиция области расследует уголовные производства по факту регистрации «двойников» представителей политических партий, что в дальнейшем может запутать избирателей. Возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права), что наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Округ №207 является крупнейшим в Черниговской области. В округ входят семь северных районов: Корюковский, Сосницкий, Семеновский, Коропский, Новгород-Северский, Сновский и Городянский.