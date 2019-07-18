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В Украине идут последние приготовления к выборам Рады (видео)

11:22, 18 июля 2019
Выборы 2019
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На избиратели участка начали развозить бюллетени / фото УНИАН

В Украине проходят последние приготовления к внеочередным выборам Верховной Рады, которые должны состояться уже в это воскресенье, 21 июля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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С сегодняшнего дня бюллетени начинают развозить по избирательным участкам – их почти 30 тысяч. Работу должны завершить до субботы включительно. Как только документы попадут на участки, то их возьмут под круглосуточную охрану.

С понедельника на усиленный режим несения службы перешли полиция, пограничники и другие подразделения МВД.

Как сообщал УНИАН, накануне Центральная избирательная комиссия передала участковым избиркомам заграничного избирательного округа еще 288 дополнительно изготовленных бюллетеней для голосования на внеочередных парламентских выборах.

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Теги: #парламентские выборы 2019